Монеточка оплатила штраф за отсутствие плашки иноагента

Певица Монеточка оплатила штраф в 30 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента

Певица Монеточку, чье настоящее имя Елизавета Гырдымова (признана иноагентом), оплатила штраф в размере 30 тысяч рублей за отсутствие плашки иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что суд оштрафовал артистку за нарушение деятельности иноагента в июне 2023 года. «В январе этого года московские судебные приставы возбудили на нее исполнительное производство о взыскании долга», — говорится в сообщении. Уточняется, что постановление об окончании производства было вынесено 5 февраля.

Ранее сообщалось, что кандидатуры рэпера Ивана Алексеева (признан в России иноагентом), известного как Noize MC, и Монеточки выдвинули на Нобелевскую премию мира-2025.

Минюст России признал Монеточку иноагентом 20 января 2023 года.