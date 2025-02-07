Олимпийская чемпионка из Канады высказалась об отнятых у Валиевой медалях

Дюамель: Валиева может не возвращать медали, если этого не требует ISU

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель ответила на вопрос о том, должна ли россиянка Камила Валиева вернуть медали после аннулирования ее результатов за допинг. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

По мнению Дюамель, Валиева может не возвращать медали, если этого не требует Международный союз конькобежцев (ISU). «Я не знала, что Валиева так и не вернула свои медали. Не понимаю, зачем хранить эти награды, раз результат соревнований был аннулирован», — также сказала она.

Ранее сообщалось, что Валиева не вернула награды, которых была лишена из-за отстранения. Золото чемпионата Европы должно перейти россиянке Анне Щербаковой. Титул чемпионки России-2022 должна получить Александра Трусова. Кроме того, Валиева должна вернуть медали еще двух чемпионатов России, а также трех этапов и одного финала Гран-при страны.

В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Из-за этого сборная России лишилась золота командного турнира Олимпийских игр — 2022 (остальные участники команды после пересчета баллов должны получить бронзовые медали).