Александр Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам на последних минутах периодов

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин повторил одно из достижений канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Sport24.

В концовке первого периода игры против «Филадельфия Флайерс» россиянин отметился голом, который стал для него 98-м, забитым в последнюю минуту любого периода. Он повторил рекорд Гретцки по этому показателю.

Ранее игрой Овечкина в матче с «Филадельфией» восхитился главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери. «Невероятно, как он продолжает забивать на этом уровне в его возрасте», — заявил специалист.

Гол в ворота «Филадельфии» стал для Овечкина 879-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил отставание от рекордсмена по этому показателю Гретцки до 15 голов.