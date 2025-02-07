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НХЛ — регулярный чемпионат
09:43, 7 февраля 2025Спорт

Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам на последних минутах периодов

Александр Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам на последних минутах периодов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Eric Hartline / Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин повторил одно из достижений канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Sport24.

В концовке первого периода игры против «Филадельфия Флайерс» россиянин отметился голом, который стал для него 98-м, забитым в последнюю минуту любого периода. Он повторил рекорд Гретцки по этому показателю.

Ранее игрой Овечкина в матче с «Филадельфией» восхитился главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери. «Невероятно, как он продолжает забивать на этом уровне в его возрасте», — заявил специалист.

Гол в ворота «Филадельфии» стал для Овечкина 879-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил отставание от рекордсмена по этому показателю Гретцки до 15 голов.

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