Тренер «Вашингтона» восхитился Овечкиным

Тренер «Вашингтона» Карбери восхитился снайперскими способностями Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери после победы команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) над «Филадельфия Флайерс» восхитился капитаном «столичных» Александром Овечкиным. Интервью со специалистом доступно в аккаунте «Кэпиталс» в соцсети X.

Тренер отметил снайперские способности россиянина. «Невероятно, как он продолжает забивать на этом уровне в его возрасте. Мы просто наслаждаемся этим и радуемся, что он играет за нас», — заявил Карбери.

В игре с «Филадельфией» 39-летний россиянин отметился заброшенной шайбой и помог своей команде одержать победу со счетом 4:3. В составе «Флайерс» дубль оформил его соотечественник Матвей Мичков.

Гол в ворота «Филадельфии» стал для Овечкина 879-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил отставание от рекордсмена по этому показателю — канадца Уэйна Гретцки до 15 голов.