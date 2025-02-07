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09:40, 7 февраля 2025Из жизни

Полицейские нашли преступника в бегах благодаря его селфи на пляже

В Аргентине убийца попался полицейским из-за селфи с пляжа
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Jam Press / Need To Know

В Аргентине полицейские нашли убийцу в бегах благодаря его селфи и поймали его, будучи под прикрытием. Об этом сообщает Radio Mitre.

28-летний Адриан Габриэль Виньярди подозревался в преступлении, совершенном 7 июля 2024 года. Согласно версии полиции, в тот день Виннарди и еще двое мужчин приехали на мотоцикле к дому 23-летнего Леандро Николаса Месы. Меса стоял рядом домом с дедом, и преступники открыли по ним огонь. Пожилому мужчине удалось пережить нападение, а его внуку — нет. Виньярди скрылся с места преступления и пустился в бега.

Мужчина попался полицейским лишь спустя семь месяцев из-за фотографий, которые публиковал в социальных сетях во время отпуска. По ним сотрудники полиции определили, что Виньярди отдыхает в курортном городе Мар-дель-Плата. Они выследили его на пляже, переодевшись в уличных торговцев и купальщиков, и задержали его на глазах у его девушки.

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Виньярди отвезли в участок и предъявили ему обвинение в убийстве. Предполагается, что мотивом его преступления стал соседский спор.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, скрывавшийся 14 лет убийца попался из-за того, что проехал на автомобиле на красный свет. Согласно результатам расследования, в марте 2010 года он взломал дом 23-летнего юноши, обокрал его, а после расправился с ним.

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