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13:14, 7 февраля 2025МирЭксклюзив

Политолог оценил приоритетность украинского вопроса для Трампа

Политолог Дудаков усомнился в том, что главный приоритет Трампа — Украина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Люди, которые заведуют украинским направлением, будут говорить, что оно для них приоритетное, и будут как-то пытаться уговаривать президента США Дональда Трампа уделять больше внимания этому вопросу, сказал политолог-американист Малек Дудаков. Таким образом он оценил в беседе с «Лентой.ру» слова представителя американского лидера.

Ранее руководитель аппарата и советник спецпосланника Трампа по Украине и России Кита Келлога Людовик Худ заявил на конференции по безопасности в Вашингтоне, что урегулирование на Украине является для Трампа главным приоритетом. Он добавил, что политик вскоре определится с «кнутами и пряниками» и другими инструментами для ведения переговоров по разрешению кризиса.

Я думаю, что, конечно, стоит это все-таки воспринимать как элемент внутреннего противостояния в администрации Трампа. То, что те, кто ответственны за Украину, называют это приоритетом для Трампа, это просто их личная амбиция, потому что они этим занимаются

Малек Дудаковполитолог-американист

Республиканец в ходе своей предвыборной кампании обещал урегулировать украинский конфликт, поэтому ему придется этим заняться, полагает политолог. Он также отметил, что в первые две недели президентства основной упор у Трампа был на другие направления: Ближний Восток, Израиль, сектор Газа, взаимоотношения с Китаем, торговые войны, в том числе со своими соседями в лице Канады и Мексики. Европейское же направление пока что остается вне внимания, что указывает на то, что для политика это пока что не самый ключевой приоритет, обратил внимание эксперт.

«Конечно, он к этому вернется. Я думаю, что впереди будет Мюнхенская конференция по безопасности, на которой может быть в том или ином виде представлен план Трампа по Украине, публично или не публично. Я думаю, что упор он делает на внутреннюю политику, потом это Ближний Восток и Китай, и потом уже Украина. Поэтому, как мы видим, все-таки, если на Ближнем Востоке и на китайском направлении уже есть какие-то подвижки, то на украинском направлении все пока вот так вот зависло в неясном состоянии, и возможно, что какое-то время пройдет, прежде чем начнется переговорный трек», — заключил американист.

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Ранее Трамп объявил, что Вашингтон ведет «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной о завершении конфликта. При этом он не уточнил, кто именно участвует в обсуждении.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что контакты с Трампом планируются, но новой информации по этой теме нет.

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