Россиянка побывала в Гонконге и описала местные квартиры словами «мурашки по коже»

Российская путешественница побывала в Гонконге и рассказала, в каких условиях живут местные. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

По словам автора, от вида квартир небогатых гонконгцев у нее «мурашки по коже». «В Гонконге ни один квадратный метр не остается неиспользованным, места ведь не хватает», — пояснила она.

Поэтому комнаты бывают маленькими и узкими, зачастую в них даже нет окон. Бывает и так, что одним туалетом пользуются сразу несколько жильцов, из-за чего там стоит неприятный запах.

Путешественнице также удалось увидеть жилье богатого гонконгского политика. «Чем же удивила меня эта квартира? Если честно, тем, насколько она была обычной. Прям вот такой вот квартирой среднего класса, никакой не люкс», — поделилась она.

Ранее другая россиянка переехала жить в Израиль и сбежала оттуда через год. Она пожаловалась, что в стране очень сложно снять жилье.