Ротенберг оценил матчи сборной России во время международной изоляции

Ротенберг: Иноагенты очерняют нас, на матчах сборной всегда полные трибуны

Главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг оценил матчи национальной команды во время международной изоляции. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Находятся какие-то иноагенты, которые постоянно пишут, что матчи сборной России не пользуются интересом, когда мы с белорусами играем. Очерняют нас. Но вы приезжали в Челябинск, где мы проводили матч? Были в Минске? А в Туле?» — рассказал Ротенберг, отметив, что на играх всегда были полные трибуны.

Тренер заявил, что команда увидела радость в глазах детей, когда в декабре победила на Кубке Первого канала. «А что важно для маленького ребенка? Он хочет видеть сборную России. И он не будет думать о том, что это — Олимпиада, чемпионат мира или домашний турнир. Ему важно, чтобы сборная России играла», — подчеркнул он.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила санкции в отношении сборной России и не допустила команду к чемпионату мира 2026 года. Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах с конца февраля 2022 года.