ВС России сорвали попытку нового наступления ВСУ вглубь Курской области

МО России сообщило о срыве наступления ВСУ на Уланок и Черкасскую Конопельку

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Подразделения ВС РФ сорвали попытку еще одного наступления ВСУ в Курской области. Об этом сообщается Министерство обороны в Telegram.

Как сообщает ведомство, по состоянию на 7 февраля была отражена попытка ВСУ попасть вглубь территорий России. Украинские войска направлялись в сторону населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок. Отпор ВСУ дали военнослужащие группировки войск «Север», уточнили в Минобороны.

Потери украинских войск за сутки превысили 370 человек. Также ВСУ потеряли 11 танков, 48 единиц прочей бронетехники и артиллерийского оружия.

Ранее сообщалось, что противник перебросил на курский участок фронта часть сил из районов Красноармейска, Славянска и Доброполья.

Также военный блогер Михаил Звинчук заявлял о возможном расширении наступления ВСУ в Курской области. По мнению военблогера, движение ВСУ может наблюдаться и на других участках.