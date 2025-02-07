Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:31, 7 февраля 2025Россия

ВС России сорвали попытку нового наступления ВСУ вглубь Курской области

МО России сообщило о срыве наступления ВСУ на Уланок и Черкасскую Конопельку
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения ВС РФ сорвали попытку еще одного наступления ВСУ в Курской области. Об этом сообщается Министерство обороны в Telegram.

Как сообщает ведомство, по состоянию на 7 февраля была отражена попытка ВСУ попасть вглубь территорий России. Украинские войска направлялись в сторону населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок. Отпор ВСУ дали военнослужащие группировки войск «Север», уточнили в Минобороны.

Потери украинских войск за сутки превысили 370 человек. Также ВСУ потеряли 11 танков, 48 единиц прочей бронетехники и артиллерийского оружия.

Ранее сообщалось, что противник перебросил на курский участок фронта часть сил из районов Красноармейска, Славянска и Доброполья.

Также военный блогер Михаил Звинчук заявлял о возможном расширении наступления ВСУ в Курской области. По мнению военблогера, движение ВСУ может наблюдаться и на других участках.

Обсудить
Последние новости

Генерал объяснил свой выход из состава комитета Госдумы по обороне

Трамп хочет ужесточить санкции против России для завершения конфликта на Украине. Что может оказаться под ударом?

Россиянам рассказали о росте цен на аренду жилья

В аккаунте Канье Уэста появились расистские публикации

Зампрокурора в российском городе впал в кому после ДТП

Арестованный глава российской ассоциации электронных коммуникаций обжаловал арест

Москвичка пробралась в дом жителя Таиланда, надела чужую одежду и попала в психбольницу

Врач раскрыл опасность традиционно полезных привычек

Лучший бомбардир и снайпер КХЛ из Канады захотел получить российский паспорт

Россиянка завела в квартире десятки кошек и пожалела

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

Узнать больше