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07:30, 9 февраля 2025Спорт

Фитнес-тренер рассказала об опасности энергетических напитков

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Fotos593 / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала об отношении к энергетическим напиткам. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Эксперт отметила, что не рекомендует клиентам использовать их без должного контроля, так как это может быть опасно. «Многие из них содержат высокие дозы кофеина и других стимуляторов, которые могут вызвать учащенное сердцебиение и другие негативные последствия», — заявила Соболь.

Тренер добавила, что наилучший способ повысить энергию — поддержание сбалансированного питания. «Употребление достаточного количества белков, углеводов и здоровых жиров даст вам необходимую энергию для тренировок», — отметила тренер.

Ранее Соболь назвала способы избавиться от сутулости с помощью занятий в тренажерном зале. По мнению специалиста, для борьбы с сутулостью особенно важно развивать мышцы спины и кора.

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