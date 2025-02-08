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12:51, 8 февраля 2025Спорт

Глава РФС ответил на вопрос о возвращении России на международные турниры

Глава РФС Дюков верит в возвращение сборных России на международные турниры
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Дюков

Александр Дюков. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о возвращении России на международные турниры. Его слова приводит ТАСС.

Дюков заявил, что верит в возвращение сборных России на мировую арену. Глава РФС отметил, что это должно случится за его четырехлетний срок правления.

Ранее директор департамента национальных ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Зоран Лакович выразил надежду на снятие санкций с российского спорта в 2025 году.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА. Команды проводят только товарищеские матчи.

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