Директор ассоциаций УЕФА выразил надежду на снятие санкций с российского спорта

Директор ассоциаций УЕФА Лакович захотел возвращения России на турниры

Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович выразил надежду на снятие санкций с российского спорта в 2025 году. Об этом пишет Чемпионат.com.

«Я, надеюсь, что в течение этого года российский спорт и спортсмены, включая сборную России, вернутся на прежнее место, где были до этой ситуации», — заявил Лакович.

В конце 2024 года президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков спрогнозировал возвращение России на международные турниры в 2025-м. «Жду положительных изменений — возвращения наших сборных и клубов к международным соревнованиям. Принятые другими федерациями решения — хороший знак», — заявил Дюков.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Сборную России в том числе не допустили до жеребьевки отбора к чемпионату мира 2026 года. Дюков заявил, что теоретические шансы сохраняются.