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16:35, 8 февраля 2025Спорт

Навка объяснила предложение Костомарову сменить гражданство

Фигуристка Навка рассказала, что предлагала Костомарову выступать за Белоруссию
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка объяснила, почему предлагала своему партнеру Роману Костомарову сменить гражданство во время выступлений. Ее слова приводит РИА Новости.

«Все просто. В то время, когда я предлагала ему выступать, я сама выступала за Белоруссию», — заявила Навка. Она добавила, что у них с Костомаровым получилось бы добиться таких же результатов, в случае их перехода под флаг другой страны.

Ранее Костомаров рассказал, что Навка предлагала ему выступать за Белоруссию, однако он отказался. Костомаров подчеркнул, что хотел выступать под российским флагом и слушать отечественный гимн.

Навка и Костомаров — олимпийские чемпионы 2006 года в танцах на льду. Кроме того, пара дважды побеждала на чемпионате мира, трижды — на чемпионате Европы и в финале серии Гран-при Международного союза конькобежцев.

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