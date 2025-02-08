Навка объяснила предложение Костомарову сменить гражданство

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка объяснила, почему предлагала своему партнеру Роману Костомарову сменить гражданство во время выступлений. Ее слова приводит РИА Новости.
«Все просто. В то время, когда я предлагала ему выступать, я сама выступала за Белоруссию», — заявила Навка. Она добавила, что у них с Костомаровым получилось бы добиться таких же результатов, в случае их перехода под флаг другой страны.
Ранее Костомаров рассказал, что Навка предлагала ему выступать за Белоруссию, однако он отказался. Костомаров подчеркнул, что хотел выступать под российским флагом и слушать отечественный гимн.
Навка и Костомаров — олимпийские чемпионы 2006 года в танцах на льду. Кроме того, пара дважды побеждала на чемпионате мира, трижды — на чемпионате Европы и в финале серии Гран-при Международного союза конькобежцев.