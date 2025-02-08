Ягудин раскрыл отношение к выступлению российских фигуристов в нейтральном статусе

Ягудин о нейтральном статусе для фигуристов: Надо хвататься за эту возможность

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин раскрыл отношение к выступлению российских фигуристов на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Бывший спортсмен поддержал атлетов, которые готовы выступать на таких условиях. «Если есть возможность выступления даже в нейтральном статусе, надо за нее хвататься и пытаться поехать и победить. К сожалению, спортивная жизнь очень быстро заканчивается», — заявил Ягудин.

Ранее двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова раскрыла отношение к выступлению на международных соревнованиях в нейтральном статусе. «Отсутствие флага не портит спортсмена», — заявила спортсменка.

В декабре 2024-го Международный союз конькобежецев (ISU) объявил о допуске россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.