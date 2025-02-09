Костомаров назвал хоккеиста Овечкина главным спортсменом России

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров назвал главного спортсмена России. Его слова приводит Sport24.

Костомаров сделал выбор в пользу нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. «Думаю, вся страна сейчас смотрит и болеет за то, чтобы он стал действительно легендой не только российского хоккея, но и мирового», — заявил он.

Овечкин занимает второе место по количеству голов (879) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от лидирующего по этому показателю Уэйна Гретцки составляет 15 шайб. В лиге предполагают, что россиянин побьет рекорд канадца 10 апреля 2025-го в ходе домашнего матча «Вашингтона» с «Каролиной Харрикейнс».

Вместе с «Вашингтоном» Овечкин в 2018 году выиграл Кубок Стэнли. Кроме того, форвард — трехкратный чемпион мира в составе сборной России (2008, 2012, 2014).

