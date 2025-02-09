Первая ракетка мира выбрала между сексом и Instagram

Теннисистка Соболенко предпочла месяц без Instagram месяцу без секса

Первая ракетка мира Арина Соболенко выбрала между месяцем без секса и месяцем без Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Об этом она рассказала в интервью Павлу Кислому, которое опубликовано во «ВКонтакте».

«Я сижу и думаю, так, кого бы не обидеть», — призналась теннисистка. В итоге Соболенко предпочла месяц без Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) месяцу без секса.

Ранее Соболенко осудили за неуважительное отношение к утешительному трофею Australian Open. Момент, когда спортсменка и ее команда имитировали мочеиспускание в награду и смеялись, попал на видео.

В активе Соболенко три победы на турнирах «Большого шлема». Представительница Белоруссии дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии (2023, 2024) и побеждала на Открытом чемпионате США-2024.