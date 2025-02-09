Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лацио
5:1
Завершен
Монца
Италия — Серия А|24-й тур
Кальяри
2:1
Завершен
Парма
Италия — Серия А|24-й тур
Валенсия
2:0
2-й тайм
live
Леганес
Испания — Примера|23-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
20:30 (Мск)
Эспаньол
Испания — Примера|23-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
20:30 (Мск)
Юта
НХЛ — регулярный чемпионат
19:02, 9 февраля 2025Спорт

Появились подробности о состоянии попавшего в реанимацию комментатора Скворцова

Губерниев: Комментатор Скворцов в сознании, его состояние стабилизировалось
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Появились подробности о состоянии попавшего в реанимацию российского комментатора Романа Скворцова. Их сообщил Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.

Губерниев заявил, что его коллега находится в сознании, а также поблагодарил врачей Новосибирска и местные власти за внимание и профессионализм. «Состояние стабилизировалось, но некоторое время в стационаре Скворцов проведет! Здоровья Роману!» — написал он.

О том, что Скворцов попал в реанимацию, стало известно ранее 9 февраля. По информации журналиста Артура Хайруллина, на комментатора было совершено нападение на улице. Губерниев назвал ситуацию серьезной.

8-9 февраля в Новосибирске проходил Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Могу чего-то не знать». Трамп заявил, что поговорил с Путиным. Как на это отреагировали в Кремле?

      Трамп завершит конфликт на Украине и возложит гарантии безопасности на Европу

      Украина пыталась ударить по региону России

      Советник Трампа отказался комментировать его заявление о диалоге с Путиным

      Известная российская певица высказалась об ограблении квартиры

      Помощник Путина рассказал о его умении разговорить кого угодно

      Появились подробности о состоянии попавшего в реанимацию комментатора Скворцова

      Европейские правые партии решили «сделать Европу снова великой»

      Захарова высказалась об отключении Прибалтики от БРЭЛЛ

      В Германии призвали не ждать Трампа и завершить конфликт на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше