Появились подробности о состоянии попавшего в реанимацию комментатора Скворцова

Губерниев: Комментатор Скворцов в сознании, его состояние стабилизировалось

Появились подробности о состоянии попавшего в реанимацию российского комментатора Романа Скворцова. Их сообщил Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.

Губерниев заявил, что его коллега находится в сознании, а также поблагодарил врачей Новосибирска и местные власти за внимание и профессионализм. «Состояние стабилизировалось, но некоторое время в стационаре Скворцов проведет! Здоровья Роману!» — написал он.

О том, что Скворцов попал в реанимацию, стало известно ранее 9 февраля. По информации журналиста Артура Хайруллина, на комментатора было совершено нападение на улице. Губерниев назвал ситуацию серьезной.

8-9 февраля в Новосибирске проходил Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).