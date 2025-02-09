Российский сенатор возмутился планами Украины продать США полезные ископаемые

Сенатор Карасин: Украина всерьез говорит о продаже США всех полезных ископаемых

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в Telegram-канале возмутился планами Украины продать США полезные ископаемые в обмен на гарантии безопасности.

Российский сенатор отметил, что президент Владимир Зеленский всерьез говорит об этом и перечисляет среди ресурсов золото, уголь, титан, марганцевые руды.

«Не понимаю, неужели украинцы скопом готовы продаться всей страной в зависимость на все времена? И, кстати, нет ли дальнейших планов продажи украинского неба и воздуха?» — задался вопросом Карасин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты хотят получать редкоземельные металлы с Украины. 5 февраля сообщалось, что Киев официально предложил американской администрации долю полезных ископаемых на территории страны. Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что страна располагает крупнейшими месторождениями нефти, газа, урана и других природных ресурсов.

