Российский теннисист-чемпион оценил появление триколора на теннисном турнире во Франции

Теннисист Чесноков назвал запрет на российский флаг на турнирах ATP унижением

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, победитель семи турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андрей Чесноков оценил появление российского флага на турнире ATP в Марселе. Его слова приводит Metaratings.ru.

Чесноков назвал унижением запрет на использование триколора. «Если закон для разных людей будет разным — будет бардак. Закон должен быть единым для всех», — заявил он.

Ранее стало известно, что рядом с фамилиями спортсменов был размещен флаг России. В турнире принимают участие россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов.

Российские теннисисты продолжают выступать в соревнованиях под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и ATP. При этом для них действует запрет на национальную символику.