На теннисном турнире во Франции показали флаг России

На теннисном турнире ATP в Марселе указали флаг России

Организаторы турнира категории Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе указали на своем сайте гражданство российских теннисистов.

В турнире принимают участие россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов. Рядом с фамилиями спортсменов был размещен флаг России.

Ранее организаторы турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби извинились перед первой ракеткой России Дарьей Касаткиной за то, что представили ее под флагом Испании. Они назвали произошедшее исключительно административной ошибкой.

Российские теннисисты продолжают выступать в соревнованиях под эгидой WTA и ATP. При этом для них действует запрет на национальную символику.