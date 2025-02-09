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10:50, 9 февраля 2025Спорт

На теннисном турнире во Франции показали флаг России

На теннисном турнире ATP в Марселе указали флаг России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Даниил Медведев

Даниил Медведев. Фото: Rene Nijhuis / MB Media / Getty Images

Организаторы турнира категории Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе указали на своем сайте гражданство российских теннисистов.

В турнире принимают участие россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов. Рядом с фамилиями спортсменов был размещен флаг России.

Ранее организаторы турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби извинились перед первой ракеткой России Дарьей Касаткиной за то, что представили ее под флагом Испании. Они назвали произошедшее исключительно административной ошибкой.

Российские теннисисты продолжают выступать в соревнованиях под эгидой WTA и ATP. При этом для них действует запрет на национальную символику.

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