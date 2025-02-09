Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:35, 9 февраля 2025Мир

Шольц раскритиковал предложенную Трампом сделку по оказанию помощи Украине

Шольц раскритиковал идею Трампа предоставить помощь Киеву за полезные ископаемые
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал предложение американского лидера Дональда Трампа о продолжении военной помощи Украине в обмен на ее полезные ископаемые. Об этом сообщает Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

По словам политика, когда началась специальная военная операция на Украине в феврале 2022 года, Берлин поддержал Киев, не требуя ничего взамен. Шольц считает, что так же должны поступить другие страны.

Ранее Трамп заявил, что США хотят получать редкоземельные металлы с Украины. 5 февраля сообщалось, что Украина официально предложила администрации Трампа долю полезных ископаемых на территории страны. Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что страна располагает одними из крупнейших в мире месторождений нефти, газа, урана и других природных ресурсов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленского уличили в попытке использования ресурсов Украины для переговоров с США

      Из Банка Англии изъяли тысячи золотых слитков

      Журналист испанской газеты незаконно проник в Курскую область

      Шольц раскритиковал предложенную Трампом сделку по оказанию помощи Украине

      Троих жителей Петербурга арестовали за обман контрактников ВС России на сотни тысяч рублей

      В российском аэропорту ввели план «Ковер» из-за атаки БПЛА

      В Госдуме рассказали о продаже на Украине икон из оккупированного ВСУ монастыря

      Пушков высказался по поводу отношений Трампа с Маском

      «Реал» сыграл вничью с «Атлетико» в мадридском дерби

      Депутат Рады обратился к родителям Зеленского с вопросом об их сыне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше