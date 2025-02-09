Шольц раскритиковал предложенную Трампом сделку по оказанию помощи Украине

Шольц раскритиковал идею Трампа предоставить помощь Киеву за полезные ископаемые

Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал предложение американского лидера Дональда Трампа о продолжении военной помощи Украине в обмен на ее полезные ископаемые. Об этом сообщает Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

По словам политика, когда началась специальная военная операция на Украине в феврале 2022 года, Берлин поддержал Киев, не требуя ничего взамен. Шольц считает, что так же должны поступить другие страны.

Ранее Трамп заявил, что США хотят получать редкоземельные металлы с Украины. 5 февраля сообщалось, что Украина официально предложила администрации Трампа долю полезных ископаемых на территории страны. Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что страна располагает одними из крупнейших в мире месторождений нефти, газа, урана и других природных ресурсов.