Футболист «Краснодара» Смолов: В 35 лет завершение карьеры уже на горизонте

Футболист «Краснодара» Федор Смолов высказался о завершении карьеры. Видеоинтервью с игроком опубликовано в Telegram-канале российского клуба.

Смолов, которому 9 февраля исполнилось 35 лет, заявил, что физически чувствует себя нормально, а нагрузки даются относительно легко. «В рамках футбола возраст — это цифры, но, конечно, грустные мысли посещают. В 35 лет завершение карьеры уже на горизонте. Только от этого грустно, в остальном же все супер», — отметил он.

По словам нападающего, в 30 лет ему было интересно, до скольких лет он сможет продлить карьеру. «В 25 лет есть ощущение, что столько лет впереди. Все мысли тогда были связаны только с футболом, карьерой и с тем, как себя реализовать. В 20 лет думал, что еще успею поиграть в футбол, хотелось погулять, да и вся жизнь впереди», — рассказал Смолов.

Ранее российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин заявил о желании играть в футбол до 40 лет. «Не устал ли я от футбола? Нет-нет, кайфую, на самом деле. Живешь у моря, играешь в Европе — что еще надо?» — поделился он.