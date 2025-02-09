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07:39, 9 февраля 2025Силовые структуры

Стало известно о вымогательстве денег у сотрудников Климовского патронного завода

«Известия»: Менеджеры Климовского патронного завода обирали работников
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Два бывших менеджера Климовского патронного завода, расположенного в подмосковном Подольске, вымогали деньги у рабочих, угрожая увольнением. Об этом стало известно «Известиям».

Отмечается, что уголовное дело по факту вымогательства было возбуждено в отношении бывшего заместителя гендиректора предприятия Алексея Гарина и главного электрика Ивана Легкова. По версии следствия, подозреваемые вынуждали сварщиков передавать им деньги, выплаченные за сверхурочную работу.

На время следствия Гарина заключили в СИЗО, а Легкова отпустили под подписку о невыезде.

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность госкорпорации «Ростех» 63,4 процента акций ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ).

В январе того же года власти Подмосковья не были уведомлены о чрезвычайном происшествии с потерей теплоснабжения в одном из районов Подольска (Климовске), в результате которого без отопления в морозы остались несколько десятков домов и тысячи людей.

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