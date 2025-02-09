Стало известно о вымогательстве денег у сотрудников Климовского патронного завода

«Известия»: Менеджеры Климовского патронного завода обирали работников

Два бывших менеджера Климовского патронного завода, расположенного в подмосковном Подольске, вымогали деньги у рабочих, угрожая увольнением. Об этом стало известно «Известиям».

Отмечается, что уголовное дело по факту вымогательства было возбуждено в отношении бывшего заместителя гендиректора предприятия Алексея Гарина и главного электрика Ивана Легкова. По версии следствия, подозреваемые вынуждали сварщиков передавать им деньги, выплаченные за сверхурочную работу.

На время следствия Гарина заключили в СИЗО, а Легкова отпустили под подписку о невыезде.

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность госкорпорации «Ростех» 63,4 процента акций ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ).

В январе того же года власти Подмосковья не были уведомлены о чрезвычайном происшествии с потерей теплоснабжения в одном из районов Подольска (Климовске), в результате которого без отопления в морозы остались несколько десятков домов и тысячи людей.