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19:02, 30 сентября 2024Экономика

«Ростех» получил в собственность национализированный завод

Путин приказал передать «Ростеху» акции национализированного ранее КСПЗ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность госкорпорации «Ростех» 63,4 процента акций ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ). Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Пакет передадут корпорации в течение 18 месяцев. Решение о национализации КСПЗ глава государства принял в начале января, после того как авария на принадлежащей заводу котельной оставила без тепла десятки тысяч жителей подмосковного Подольска.

Предприятие описывает себя как ведущий российский и единственный в Подмосковье производитель патронов и оружия. Зарегистрировано оно в городе Тарусе Калужской области, а в Подольске находится его филиал.

После национализации «Ростех», уже владевший примерно 30 процентами акций компании, сообщал, что готов взять ее под контроль. В мае суд передал акции завода в госсобственность по иску Генпрокуратуры.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что «Ростех», избавившийся от акций автопроизводителя в мае прошлого года, выкупил их обратно. От ответа на вопрос о причинах такого решения он уклонился.

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