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10:00, 19 сентября 2024Экономика

Часть «АвтоВАЗа» вернулась прежнему владельцу

Глава «АвтоВАЗа» Соколов рассказал о возвращении «Ростеха» в состав акционеров

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Госкорпорация «Ростех» вернулась в состав акционеров «АвтоВАЗа», получив долю в 32,3 процента акций, которой владела до мая прошлого года. Об этом в интервью РБК рассказал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Он отказался уточнить конкретную причину, по которой было принято такое решение, объяснив, что раньше ситуация была одна, а теперь другая, и все меняется стремительно. Глава компании также уточнил, что «Ростех» выходил из капитала «АвтоВАЗа» с опционом на право обратного выкупа и теперь воспользовался им.

«Если "Ростех" вернулся в состав акционеров национального автопроизводителя, значит, для этого есть резоны, как политические, так и экономические», — подчеркнул Соколов.

Оставшаяся доля автопроизводителя по-прежнему принадлежит подведомственного Минпромторгу ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ). Он выкупил эту долю в 2022 году у французского автомобильного концерна Renault, который до этого времени через совместное с «Ростехом» предприятие Alliance Rostec Auto B.V., а позднее ООО «Лада Авто Холдинг» контролировал работу «АвтоВАЗа».

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Глава «Ростеха» Чемезов был одним из тех, кто поддерживал резкое повышение утилизационного сбора из-за невозможности конкуренции на рыночных условиях между «АвтоВАЗом» и китайскими автомобилями. Соответствующее решение утвердили в сентябре.

Также в интервью Соколов рассказал, что стоимость бизнес-седана Lada Aura, серийное производство которого запустят уже в этом месяце, превысит три миллиона рублей.

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