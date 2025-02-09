В Греции опровергли угрозу тюрьмы для российского футболиста

Журналист Петротос заявил, что российскому игроку ПАОКа Оздоеву не грозит тюрьма

Греческий журналист Костас Петротос, освещающий деятельность клуба ПАОК, опроверг угрозу тюрьмы для российского полузащитника команды Магомеда Оздоева. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Петротос заявил, что Оздоеву и еще четырем футболистам клуба ничего не будет за драку с болельщиками АЕКа. «Просто по закону они не могли принимать участие в матчах в течение 10 дней. Это ограничительные меры. Они сыграют против "Стяуа" 13 февраля в Лиге Европы», — добавил он.

Ранее SDNA сообщил, что против Оздоева в Греции возбудили уголовное дело и ему грозит лишение свободы на срок до трех месяцев и денежный штраф. Драка произошла 18 декабря 2024 года после матча АЕК — ПАОК в 1/4 финала Кубка страны.

Оздоев перешел в ПАОК 7 августа 2023 года. В текущем сезоне 32-летний футболист провел в составе клуба 33 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.