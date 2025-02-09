В Греции опровергли угрозу тюрьмы для российского футболиста

Греческий журналист Костас Петротос, освещающий деятельность клуба ПАОК, опроверг угрозу тюрьмы для российского полузащитника команды Магомеда Оздоева. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
Петротос заявил, что Оздоеву и еще четырем футболистам клуба ничего не будет за драку с болельщиками АЕКа. «Просто по закону они не могли принимать участие в матчах в течение 10 дней. Это ограничительные меры. Они сыграют против "Стяуа" 13 февраля в Лиге Европы», — добавил он.
Ранее SDNA сообщил, что против Оздоева в Греции возбудили уголовное дело и ему грозит лишение свободы на срок до трех месяцев и денежный штраф. Драка произошла 18 декабря 2024 года после матча АЕК — ПАОК в 1/4 финала Кубка страны.
Оздоев перешел в ПАОК 7 августа 2023 года. В текущем сезоне 32-летний футболист провел в составе клуба 33 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.