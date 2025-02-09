Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лацио
Сегодня
17:00 (Мск)
Монца
Италия — Серия А|24-й тур
Кальяри
Сегодня
17:00 (Мск)
Парма
Италия — Серия А|24-й тур
Валенсия
Сегодня
18:15 (Мск)
Леганес
Испания — Примера|23-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
20:30 (Мск)
Эспаньол
Испания — Примера|23-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
20:30 (Мск)
Юта
НХЛ — регулярный чемпионат
16:04, 9 февраля 2025Спорт

В Греции опровергли угрозу тюрьмы для российского футболиста

Журналист Петротос заявил, что российскому игроку ПАОКа Оздоеву не грозит тюрьма
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Греческий журналист Костас Петротос, освещающий деятельность клуба ПАОК, опроверг угрозу тюрьмы для российского полузащитника команды Магомеда Оздоева. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Петротос заявил, что Оздоеву и еще четырем футболистам клуба ничего не будет за драку с болельщиками АЕКа. «Просто по закону они не могли принимать участие в матчах в течение 10 дней. Это ограничительные меры. Они сыграют против "Стяуа" 13 февраля в Лиге Европы», — добавил он.

Ранее SDNA сообщил, что против Оздоева в Греции возбудили уголовное дело и ему грозит лишение свободы на срок до трех месяцев и денежный штраф. Драка произошла 18 декабря 2024 года после матча АЕК — ПАОК в 1/4 финала Кубка страны.

Оздоев перешел в ПАОК 7 августа 2023 года. В текущем сезоне 32-летний футболист провел в составе клуба 33 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Могу чего-то не знать». Трамп заявил, что поговорил с Путиным. Как на это отреагировали в Кремле?

      Популярный российский блогер раскрыл настоящее имя сына

      Над тренирующей ВСУ базой в Германии заметили неопознанные дроны

      В российском регионе депутат попал в ДТП и не выжил

      В Абхазии нашли тело пропавшего россиянина

      Внедорожник увернулся от удара украинского дрона-камикадзе и попал на видео

      Москвичам пообещали морозы в конце февраля

      В Греции опровергли угрозу тюрьмы для российского футболиста

      У севшего на мель на Сахалине китайского сухогруза нашли две пробоины

      Российские военные построили антидроновый коридор под Часовым Яром

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше