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13:31, 9 февраля 2025Спорт

Против российского футболиста возбудили уголовное дело в Греции

SDNA: против футболиста ПАОКа Магомеда Оздоева возбудили уголовное дело в Греции
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Магомед Оздоев

Магомед Оздоев . Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Против российского полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева возбудили уголовное дело в Греции. Об этом сообщает SDNA.

По информации источника, причиной стала драка с болельщиками АЕКа. Футболисту грозит лишение свободы на срок до трех месяцев и денежный штраф. Отмечается, что из-за дела Оздоев пропустил матч 22-го тура чемпионата Греции против ОФИ.

18 декабря 2024 года после матча АЕК — ПАОК в 1/4 финала Кубка Греции фанаты АЕКа подошли к автобусу ПАОКа и начали провоцировать сидящих внутри спортсменов и тренеров, показывая майку своего клуба образца шестилетней давности. Тогда АЕК стал чемпионом страны, а представители ПАОКа заявляли, что титул у них украли.

Оздоев перешел в ПАОК 7 августа 2023 года. Он заявлял, что скучает по родине, так как всю сознательную жизнь прожил в России.

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