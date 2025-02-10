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00:05, 10 февраля 2025Мир

Британский МИД обвинили в соучастии в военных преступлениях

Экс-дипломат Смит обвинил МИД Великобритании в преступлениях на Ближнем Востоке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Бывший сотрудник министерства иностранных дел Великобритании Марк Смит заявил, что внешнеполитическое ведомство страны является соучастником ряда военных преступлений на Ближнем Востоке. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на статью The Guardian.

Смит рассказал, что занимал пост советника по политическим вопросам. В зоне его ответственности находилась оценка «соответствия продаж оружия правительством Великобритании юридическим и этическим стандартам в соответствии с внутренним и международным законодательством».

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«То, чему я стал свидетелем, было не просто моральным поражением, а поведением, которое, по моему мнению, перешло порог соучастия в военных преступлениях», — отметил экс-дипломат британского МИД.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках последнего звонка с главой британского МИД Дэвидом Лэмми обсудил ситуацию на Ближнем Востоке. Они также обсудили Украину и Китай.

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