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16:50, 10 февраля 2025Мир

Дочь спецпосланника США Келлога назвали лучшим другом Украины

WP: Фонд дочери Келлога занимается вывозом раненых наемников из США с Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Carlos Barria / Reuters

Фонд RT Weatherman Foundation, которым руководит дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога Меган Моббс, занимается вывозом раненых американских наемников с Украины. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«У украинцев, возможно, нет лучшего друга, чем Моббс. Фонд RT Weatherman Foundation присутствует на Украине с начала войны. Его усилия включают создание и управление логистическим хабом на границе Румынии и Украины и доставку более 10 000 поддонов с лекарствами, медицинскими принадлежностями и другой помощью в более чем 70 организаций по оказанию помощи и больниц в Украине», — говорится в материале.

Уточняется, что фонд также помогает эвакуировать американских наемников, воюющих на Украине, в региональный медицинский центр вооруженных сил США Ландштуль в Германии, где они могут получить специализированную медицинскую помощь. Кроме того, он занимается репатриацией тел американских наемников.

Ранее стало известно, что Келлог намерен представить президенту США Дональду Трампу планы по урегулированию конфликта на Украине. Уточняется, что спецпредставитель сказал, что намерен встретиться и скоординировать действия с официальными лицами из каждой страны НАТО.

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