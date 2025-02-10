Экс-воспитательницу дома ребенка осудили за истязание детей в российском регионе

На Алтае экс-воспитательница дома ребенка получила срок за истязание детей

Бийский городской суд Алтайского края приговорил бывшую воспитательницу дома ребенка к двум годам и месяцу колонии общего режима за истязание детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что с декабря 2022 года по июнь 2024-го женщина работала воспитателем в медучреждении и присматривала за сиротами в возрасте от 3 месяцев до 1,5 года. В этот период она регулярно применяла к двум детям недопустимые методы воспитания, когда те начинали плакать. При этом свои действия воспитательница периодически снимала на видео.

Женщину признали виновной по статьям о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником медицинской организации и истязании детей. Ей запрещено два года заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что в Якутске суд дал 4 года колонии экс-воспитательнице за истязание глухих детей.