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14:01, 10 февраля 2025Бывший СССР

«Это подписывает ему приговор». Медведчук заявил, что Зеленский потерял 200 миллиардов долларов от США

Медведчук: Зеленский подписал себе приговор, признав пропажу помощи США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Efrem Lukatsky / AP

Председатель совета движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил президента республики Владимира Зеленского в потере 200 миллиардов долларов помощи от США. По словам политика, украинский лидер подписал себе приговор, признав исчезновение средств, переданных Киеву Западом.

Вот так, я не я — и хата не моя. Где-то потерялись 200 миллиардов долларов, случайно не видели? Только на сенсацию тянет не само признание исчезновения основной части помощи Украине, а то, что Зеленский это признал, что подписывает ему, конечно, приговор

Виктор Медведчук председатель совета движения «Другая Украина»

Медведчук заявил, что поступающая Украине от партнеров помощь изначально была «ничем не прикрытой коррупционной схемой». Он отметил, что большинство средств не доходило до страны.

Медведчук считает, что Зеленский пытается выгородить себя перед новой администрацией США

Политик уверен, что украинский лидер хочет выгородить себя перед администрацией нового президента США Дональда Трампа. По его мнению, Зеленский «пытается сдать подельников, чтобы пойти по делу не обвиняемым, а свидетелем».

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Медведчук допускает, что президент Украины может подставить под удар назначенных американскими властями украинских чиновников и различных активистов, с которыми у политика ранее были разногласия.

«Он в упор не видит, в какое жалкое положение поставил себя перед народом Украины и мировой общественностью, и думает только о том, как избавиться от надоедливых соросят [так называют тех, кто получает гранты от иностранных фондов — прим. «Ленты.ру»] и грантососов, что, как он думает, укрепит его власть», — добавил председатель совета движения «Другая Украина».

Зеленский признался в потере миллиардов долларов от США

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press признался, что не знает, где миллиарды долларов, которые администрация бывшего президента США Джо Байдена выделяла для помощи республике.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Комментируя сумму в 177 миллиардов долларов, выделенных Соединенными Штатами, он сказал, что не видел больше половины этих денег. Зеленский подтвердил, что Киев получил только 75 миллиардов долларов.

«Когда я слышу, что Украина за время войны получила 200 миллиардов на поддержку армии и так далее, это просто неправда. Я не знаю, где все эти деньги», — сказал Зеленский.

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