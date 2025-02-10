Хоккеисты сборной Туркмении напали на игроков Гонконга после матча Азиатских игр

Хоккеисты сборной Туркмении совершили нападение на игроков команды Гонконга после матча группового этапа на зимних Азиатских играх, проходящих в китайском Харбине. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета Гонконга (SF&OC).
Инцидент произошел во время послематчевых рукопожатий, зачинщиками стали трое туркменских хоккеистов. В результате массовой драки двоим игрокам сборной Гонконга потребовалась медицинская помощь. Победу в игре со счетом 5:1 одержал Гонконг.
«Олимпийский комитет Гонконга обратился в Международную федерацию хоккея (IIHF), Олимпийский совет Азии (OCA) и соответствующие организации, участвующие в организации Игр, с просьбой принять дисциплинарные меры», — говорится в заявлении SF&OC.
Зимние Азиатские игры проходят в Харбине с 7 по 14 февраля. Туркменистан и Гонконг примут участие в утешительном раунде хоккейного турнира.