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13:40, 10 февраля 2025Спорт

Хоккеисты сборной Туркмении напали на игроков Гонконга после матча Азиатских игр

Хоккеисты сборной Туркмении напали на команду Гонконга после матча Азиатских игр
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Megan Ellis / Unsplash

Хоккеисты сборной Туркмении совершили нападение на игроков команды Гонконга после матча группового этапа на зимних Азиатских играх, проходящих в китайском Харбине. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета Гонконга (SF&OC).

Инцидент произошел во время послематчевых рукопожатий, зачинщиками стали трое туркменских хоккеистов. В результате массовой драки двоим игрокам сборной Гонконга потребовалась медицинская помощь. Победу в игре со счетом 5:1 одержал Гонконг.

«Олимпийский комитет Гонконга обратился в Международную федерацию хоккея (IIHF), Олимпийский совет Азии (OCA) и соответствующие организации, участвующие в организации Игр, с просьбой принять дисциплинарные меры», — говорится в заявлении SF&OC.

Зимние Азиатские игры проходят в Харбине с 7 по 14 февраля. Туркменистан и Гонконг примут участие в утешительном раунде хоккейного турнира.

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