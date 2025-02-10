Хоккеисты сборной Туркмении напали на игроков Гонконга после матча Азиатских игр

Хоккеисты сборной Туркмении напали на команду Гонконга после матча Азиатских игр

Хоккеисты сборной Туркмении совершили нападение на игроков команды Гонконга после матча группового этапа на зимних Азиатских играх, проходящих в китайском Харбине. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета Гонконга (SF&OC).

Инцидент произошел во время послематчевых рукопожатий, зачинщиками стали трое туркменских хоккеистов. В результате массовой драки двоим игрокам сборной Гонконга потребовалась медицинская помощь. Победу в игре со счетом 5:1 одержал Гонконг.

«Олимпийский комитет Гонконга обратился в Международную федерацию хоккея (IIHF), Олимпийский совет Азии (OCA) и соответствующие организации, участвующие в организации Игр, с просьбой принять дисциплинарные меры», — говорится в заявлении SF&OC.

Зимние Азиатские игры проходят в Харбине с 7 по 14 февраля. Туркменистан и Гонконг примут участие в утешительном раунде хоккейного турнира.