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12:43, 10 февраля 2025Наука и техника

Летчик объяснил совместную фотографию Су-57Э и F-35 в Индии

Летчик Богдан: В Индии F-35 оказался рядом с Су-57Э в момент выруливания
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Marco Garcia / Reuters

На выставке Aero India 2025 в Бангалоре (Индия) американский истребитель пятого поколения F-35 оказался рядом с российским конкурентом Су-57Э в момент выруливания. Появление самолетов на совместной фотографии «Российской газете» объяснил летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан.

Издание спросило пилота о появившейся в сети фотографии, на которой Су-57Э и F-35 стоят напротив друг друга. Пилот обратил внимание на то, что американский и российский самолеты встретились, когда Су-57 находился на позиции подгтовки. «В момент его подготовки произвела посадку четверка американских самолетов, и они просто выруливали по рулежке мимо наших, буквально в 30-40 метрах», — сказал летчик.

По его словам, в реальности самолеты находятся друг от друга достаточно далеко.

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Ранее Telegram-канал «Осведомитель» опубликовал фотографию, на которой российский истребитель пятого поколения Су-57Э оказался в нескольких десятках метров от американского истребителя пятого поколения F-35 на международном авиасалоне Aero India 2025.

Выставка Aero India 2025 проходит на военно-воздушной базе Елаханка в Индии с 10 по 14 февраля.

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