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10:23, 10 февраля 2025Мир

Небензя высказался о планах Трампа на Панамский канал и Гренландию

Небензя: Народу США нужно оценивать планы Трампа на Панамский канал и Гренландию
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Американский народ должен оценивать планы президента США Дональда Трампа взять под контроль Панамский канал и Гренландию. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, его слова передает РИА Новости.

«Оценивать подобные заявления властей США целесообразно американскому народу, а также правительствам и народам тех стран, которых эти заявления касаются. Какая у них должна быть реакция — это в том числе вопрос двусторонних отношений Вашингтона с его союзниками, которыми являются и Дания, и Панама», — отметил дипломат.

20 января в ходе инаугурационной речи Трамп сообщил о намерении США установить контроль над Панамским каналом. Он добавил, что американские корабли сильно переплачивают и не обслуживаются честно ни в каком виде, включая ВМС Соединенных Штатов. Позже Панама направила письмо в ООН с жалобой из-за угроз Трампа присоединить к США Панамский канал.

24 января стало известно, что президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Дании Метте Фредериксен и потребовал отдать Гренландию. По словам источников, разговор политиков прошел «крайне плохо».

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