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12:03, 22 января 2025Мир

На Трампа подали жалобу в ООН

NYT: Панама подала жалобу в ООН из-за угроз Трампа присоединить Панамский канал
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Панама направила письмо в ООН с жалобой из-за угроз американского лидера Дональда Трампа присоединить к США Панамский канал. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Панама направила официальное письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности ООН, в котором выразила обеспокоенность угрозами Трампа вернуть США Панамский канал (...). К письму прилагалось заявление президента Панамы Хосе Рауля Мулино, в котором он заявил, что полностью отвергает слова Трампом и что "канал является и будет принадлежать Панаме"», — передает издание.

Кроме того, в письме две статьи Устава ООН, запрещающие государствам-членам применять угрозы и силу против «территориальной целостности или политической независимости», так как такие действия являются несовместимыми с целями всемирной организации. Панама высказала предположение, что« заявления Трампа нарушают Устав ООН».

20 января в ходе инаугурационной речи Трамп сообщил о намерении США установить контроль над Панамским каналом. Он добавил, что американские корабли сильно переплачивают и не обслуживаются честно ни в каком виде, включая ВМС Соединенных Штатов.

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