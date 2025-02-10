Пассажир напал на стюардессу и выпрыгнул из самолета прямо перед вылетом

PYOK: Пассажир выпрыгнул из самолета Iberia перед вылетом из Парижа в Мадрид

Пассажир авиакомпании Iberia выпрыгнул из самолета прямо перед вылетом. Подробности инцидента приводит издание PYOK.

Вечером 7 февраля лайнер испанского перевозчика должен был выполнить рейс из парижского аэропорта Орли в Мадрид. Когда борт выполнял руление на взлетно-посадочной полосе, один из пассажиров встал со своего места и направился к аварийному выходу.

Стюардесса попыталась помешать мужчине открыть дверь, однако он напал на нее, а затем выпрыгнул с высоты 3,5 метра. Сотрудники служб аэропорта оперативно отреагировали и задержали нарушителя.

Остальные участники рейса отправились в Мадрид с пятичасовой задержкой. Там самолет временно отстранили от эксплуатации для проверок, но позже его допустили к полетам.

Тем временем в Италии рейсы самолета Ryanair оказались парализованы из-за кота. Животное, которое пробралось на борт перед вылетом, не могли поймать два дня.

