Пассажир напал на стюардессу и выпрыгнул из самолета прямо перед вылетом

Пассажир авиакомпании Iberia выпрыгнул из самолета прямо перед вылетом. Подробности инцидента приводит издание PYOK.
Вечером 7 февраля лайнер испанского перевозчика должен был выполнить рейс из парижского аэропорта Орли в Мадрид. Когда борт выполнял руление на взлетно-посадочной полосе, один из пассажиров встал со своего места и направился к аварийному выходу.
Стюардесса попыталась помешать мужчине открыть дверь, однако он напал на нее, а затем выпрыгнул с высоты 3,5 метра. Сотрудники служб аэропорта оперативно отреагировали и задержали нарушителя.
Остальные участники рейса отправились в Мадрид с пятичасовой задержкой. Там самолет временно отстранили от эксплуатации для проверок, но позже его допустили к полетам.
Тем временем в Италии рейсы самолета Ryanair оказались парализованы из-за кота. Животное, которое пробралось на борт перед вылетом, не могли поймать два дня.