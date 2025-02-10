Предсказаны последствия слов Зеленского об исчезновении 100 миллиардов долларов

Последствия для президента Украины Владимира Зеленского от исчезновения 100 миллиардов долларов, переданных Западом для помощи Киеву, во многом будут зависеть от того, захотят ли западные партнеры и дальше поддерживать украинского лидера, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев.
«О том, что деньги воруются, все знали давно, но на это смотрели сквозь пальцы, — сказал политолог. — Если вдруг Зеленского потребуется снять, это высказывание используют против него. Если нет — все останется на своих местах. Конечно, часть средств потерялась, скорее, на стороне США, но не без согласия и ведома Зеленского».
Политолог Сергей Марков добавил, что, говоря об исчезновении порядка 100 миллиардов долларов, Зеленский пытается снять с себя ответственность за расхищение средств.
«К нему, действительно, есть претензии по поводу украденных денег. И новый президент США Дональд Трамп делает это главной темой своей политики в отношении Украины. Но Зеленский, говоря об исчезнувших деньгах, просто хитростью пытается показать, что украл не он, а кто-то другой. Это не признание вины», — заметил собеседник «Ленты.ру».
Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский подписал себе приговор, заявив об исчезновении переданных средств.
2 февраля президент Украины заявил, что не знает, куда пошли миллиарды долларов от США. Он сообщил, что Киев получил только 75 из 177 миллиардов долларов.