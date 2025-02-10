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15:52, 10 февраля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Предсказаны последствия слов Зеленского об исчезновении 100 миллиардов долларов

Политолог Журавлев: Слова Зеленского об исчезнувших деньгах могут использовать
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Последствия для президента Украины Владимира Зеленского от исчезновения 100 миллиардов долларов, переданных Западом для помощи Киеву, во многом будут зависеть от того, захотят ли западные партнеры и дальше поддерживать украинского лидера, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев.

«О том, что деньги воруются, все знали давно, но на это смотрели сквозь пальцы, — сказал политолог. — Если вдруг Зеленского потребуется снять, это высказывание используют против него. Если нет — все останется на своих местах. Конечно, часть средств потерялась, скорее, на стороне США, но не без согласия и ведома Зеленского».

Политолог Сергей Марков добавил, что, говоря об исчезновении порядка 100 миллиардов долларов, Зеленский пытается снять с себя ответственность за расхищение средств.

«К нему, действительно, есть претензии по поводу украденных денег. И новый президент США Дональд Трамп делает это главной темой своей политики в отношении Украины. Но Зеленский, говоря об исчезнувших деньгах, просто хитростью пытается показать, что украл не он, а кто-то другой. Это не признание вины», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский подписал себе приговор, заявив об исчезновении переданных средств.

2 февраля президент Украины заявил, что не знает, куда пошли миллиарды долларов от США. Он сообщил, что Киев получил только 75 из 177 миллиардов долларов.

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