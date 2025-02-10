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12:48, 10 февраля 2025Экономика

Приостановлена продажа некоторых самосвалов

Mash: Власти России приостановили продажу китайских самосвалов Shacman SX3258
Кирилл Луцюк

Фото: Ren Pengfei / Globallookpress.com

После того как власти России обнаружили серьезные нарушения сертификации китайских самосвалов Shacman SX3258, их продажу поставили на паузу. Об этом сообщил Mash.

По его данным, аналогичная судьба может постигнуть такие большегрузы, как Sitrak и Howo. Ими, как и Shacman, занялась Генеральная прокуратура.

Ранее сообщалось, что почти пятую часть российского рынка грузовиков захватил Sitrak. В прошлом году в РФ продали почти 19,5 тысячи таких автомашин. Таким образом, «китаец» перехватил первое место у российского производителя «КамАЗ», который смог похвастаться 17,3 тысячами реализованных грузовиков. Три других популярных бренда: Shacman, FAW и Dongfeng.

По словам главы Минпромторга Антона Алиханова, машины из КНР следует проверять самым жестким образом. В отношении грузовиков такая работа уже проделана. В автомобилях трех марок выявили серьезные нарушения.

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