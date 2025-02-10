Россия назвала ответственных за газовый кризис в Приднестровье

Галузин: Киев и Кишинев ответственны за газовый кризис в Приднестровье

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил РИА Новости, что ответственность за газовый кризис в Приднестровье лежит на Киеве и Кишиневе.

«Что касается газового кризиса, то он был вызван двумя факторами – решением режима [Владимира] Зеленского о прекращении транзита газа через Украину с 1 января 2025 года и отказом Кишинева от признания многолетнего долга за его поставки», — отметил Галузин.

Говоря о решении сложившегося кризиса вокруг поставок газа в Приднестровье, он заметил, что «самый простой и логичный выход лежит через возобновление транзита и признание долга».

Режим ЧП ввели в Приднестровье в первой половине декабря из-за неопределенности с транзитом топлива через территорию Украины. Отмечалось, что речь идет о формировании особых правил закупки природного газа и создания топливных резервов.

С 1 января, «Газпром» остановил поставки газа Молдавии из-за долгов компании «Молдовагаз». Тирасполю, обеспечивавшему около 80 процентов потребностей этой постсоветской страны в электроэнергии, топливо тоже перестало поступать. Россия пообещала поставлять газ в ПМР в рамках гуманитарной помощи, но власти Молдавии назвали такой формат поставок незаконным и предложили Приднестровью покупать газ на европейской бирже по рыночной цене.