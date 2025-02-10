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20:04, 10 февраля 2025Путешествия

Россиянам раскрыли места для бюджетного отдыха в майские праздники

OneTwoTrip: В майские праздники можно бюджетно съездить в Петрозаводск и Кировск
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Российским туристам раскрыли места для бюджетного отдыха во время майских праздников в 2025 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Уточняется, что список возглавляет Петрозаводск, куда можно добраться за 8000 рублей, а гостиница там будет стоить 4000 рублей в сутки. Кроме того, недорого обойдется поездка в Череповец — 8,5 тысячи рублей билет и 2000 рублей ночь в отеле. В тройке лидеров также оказалась Москва со средней стоимостью перелета 9000 рублей и гостиницами за 3000 рублей.

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В топе самых бюджетных направлений также оказались Мурманск, Санкт-Петербург, Набережные Челны, Грозный, Архангельск, Кировск и Казань.

Ранее российских отдыхающих предупредили о подорожавших билетах в Сочи на время майских праздников в 2025 году. По данным экспертов, авиабилеты уже стоят дороже, чем годом ранее в апреле.

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