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17:20, 10 февраля 2025Наука и техника

Российский Су-57Э совершил первый полет в Индии. Истребитель вызвал «большой интерес»

Российский Су-57Э пятого поколения совершил первый полет на Aero India
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Российский истребитель пятого поколения Су-57Э показали на авиационно-космической выставке Aero India на территории авиабазы Елаханка. Там же российская техника привлекла внимание большого числа людей.

Су-57 считается единственным в мире истребителем пятого поколения, который успешно доказал в реальных боевых условиях эффективность противодействия западным комплексам противовоздушной обороны (ПВО).

Самолет отличается малой заметностью для локаторов противника в небе. Помимо этого, он обладает высокоточными средствами поражения в боевых вылетах.

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Су-57Э совершил первый полет в Индии

В понедельник, 10 февраля, истребитель совершил первый тренировочный полет в Индии. Его пилотировал летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан.

После этого к российскому самолету стало подходить множество зрителей. Затем уличную экспозицию посетили делегации нескольких стран. Богдан их приветствовал и обменялся с ними несколькими фразами. Утверждается, что особенно тепло летчик встретил коллег из Индии, скандировав вместе с ними: «Индия, Россия, Индия, Россия».

Уже во вторник, 11 февраля, ожидается демонстрационный вылет техники в рамках Aero India 2025. По словам директора Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко, летная программа истребителя пятого поколения Су-57 станет главной сенсацией выставки Aero India 2025.

«Мы рассчитываем, что в ходе летной программы с Су-57 ознакомятся премьер-министр Нарендра Моди, высшее руководство минобороны и индийских ВВС», — заявил он. Коротченко рассказал, что в ходе возможных переговоров стороны, вероятно, будут готовы принять решение о начале совместной разработки российско-индийского истребителя пятого поколения.

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Су-57 стал сенсацией в Китае

Под конец 2024 года, с 12 по 17 ноября, состоялась авиационно-космическая выставка Airshow China. Участие в ней принял и истребитель пятого поколения Су-57. Он так же, как и сейчас, покорил зрителей.

Вскоре после этого обозреватель американского The National Interest Брэндон Вайхерт оценил представленную программу Су-57. Он заявил, что она заставила замолчать критиков истребителя. Вайхерт отметил, что российский истребитель не нуждается в сравнении с американскими самолетами F-22 или F-35.

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«Су-57 показал себя настолько хорошо, что Россия наконец получила заказы на приобретение от иностранных покупателей», — отметил автор. Он назвал российский истребитель реальной революционной системой.

В ЦАМТО сообщали, что российский истребитель пятого поколения Су-57Э способен противостоять китайскому самолету J-20. Помимо этого, он превосходит американский F-35 как по своим тактико-техническим характеристикам, так и по самому боевому применению.

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