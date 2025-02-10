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15:18, 10 февраля 2025Наука и техника

Су-57Э совершил первый полет на Aero India 2025

Российский Су-57Э совершил первый тренировочный полет на Aero India 2025
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Российский истребитель пятого поколения Су-57Э совершил первый полет на международной выставке Aero India 2025, которая пройдет с 10 по 14 февраля на территории авиабазы «Елаханка». Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщает ТАСС.

Тренировочный полет совершили в преддверии демонстрационных вылетов, которые пройдут во вторник. Самолет находился в воздухе около десяти минут. Корреспондент агентства отмечает, что Су-57 вызывает большой интерес у посетителей салона.

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Ранее в феврале в госкорпорации «Ростех» сообщили, что заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан представит обновленную летную программу истребителя Су-57Э на выставке Aero India.

В январе стало известно, что производство Су-57 нарастят за счет расширения производственных мощностей «Объединенной авиастроительной корпорации».

В ноябре 2024 года обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт заявил, что летная программа Су-57, представленная в ходе авиасалона Airshow China 2024, заставила замолчать критиков истребителя.

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