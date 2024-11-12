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02:49, 12 ноября 2024Наука и техника

Российский Су-57 покорил зрителей на авиасалоне в Китае

ОАК: российский Су-57 покорил зрителей на авиасалоне Airshow China 2024 в Китае
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Прибывший на выставку Airshow China 2024 в Чжухае российский истребитель Су-57Э покорил зрителей, сообщает «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) в своем Telegram-канале.

«Атмосфера на выставке Airshow China 2024 в Чжухае. Открытие только завтра, а наш лучший в мире Су-57Э уже в центре внимания!» — заявили в ОАК.

В ноябре стало известно, что Су-57 впервые покажут в летной программе на Airshow China 2024. Пилот будет выполнять фигуры высшего пилотажа. Международный авиасалон Airshow China пройдет в городе Чжухай с 12 по 17 ноября.

ЖЗЛ
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