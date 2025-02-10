В Европе нашли способ ударить по теневому флоту России

Politico: В ЕС разрабатывают юридические меры для захвата связанных с РФ судов

Страны Евросоюза (ЕС), имеющие выход к Балтийскому морю, начали разрабатывать юридические меры, которые позволят им проводить массовые задержания судов, входящих в состав теневого флота России. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

Собеседники издания отметили, что законодательные изменения, которые планируют ввести власти вышеуказанных стран, позволят захватывать танкеры за экологический ущерб. Кроме того, поправки помогут осуществлять задержания морских транспортных средств, подозреваемых в повреждении критически важной морской инфраструктуры (подводные кабели и т.д.). В последнем случае поводом для захвата станет «борьба с пиратством».

При этом власти ряда стран ЕС, включая Литву и Эстонию, также планируют создать список «надежных морских страховщиков». Если судно, следующее в акватории Балтийского моря, не будет застраховано компанией, входящей в этот список, то его задержат. Как уточняется, подобные меры должны воспрепятствовать проходу судов, входящих в состав российского теневого флота, и усложнить РФ обход западных санкций.

В первой половине января 2025 года власти США существенно расширили санкции в отношении российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Под ограничения попали два нефтяных гиганта — «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Блокирующие ограничения также ввели в отношении крупных страховых компаний — «Ингосстраха» и «АльфаСтрахования». В перечень попали в общей сложности 100 судов, участвующих в перевозке российских углеводородов, и более 30 нефтесервисных российских компаний, включая «РН-Бурение» и «Технологии ОФС». Эти меры, как утверждали эксперты, в значительной степени затруднят доставку нефти и нефтепродуктов из РФ ключевым покупателям — Китаю и Индии.