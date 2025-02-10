Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:30, 10 февраля 2025Экономика

В Европе нашли способ ударить по теневому флоту России

Politico: В ЕС разрабатывают юридические меры для захвата связанных с РФ судов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС), имеющие выход к Балтийскому морю, начали разрабатывать юридические меры, которые позволят им проводить массовые задержания судов, входящих в состав теневого флота России. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

Собеседники издания отметили, что законодательные изменения, которые планируют ввести власти вышеуказанных стран, позволят захватывать танкеры за экологический ущерб. Кроме того, поправки помогут осуществлять задержания морских транспортных средств, подозреваемых в повреждении критически важной морской инфраструктуры (подводные кабели и т.д.). В последнем случае поводом для захвата станет «борьба с пиратством».

Материалы по теме:
США ввели против российской нефти «одни из самых жестких санкций». Кремль назвал их тяжелым наследием Байдена
США ввели против российской нефти «одни из самых жестких санкций». Кремль назвал их тяжелым наследием Байдена
10 января 2025
Китай отказался принять три танкера с нефтью из России из-за новых санкций США. Что на это ответили в Москве?
Китай отказался принять три танкера с нефтью из России из-за новых санкций США. Что на это ответили в Москве?
13 января 2025

При этом власти ряда стран ЕС, включая Литву и Эстонию, также планируют создать список «надежных морских страховщиков». Если судно, следующее в акватории Балтийского моря, не будет застраховано компанией, входящей в этот список, то его задержат. Как уточняется, подобные меры должны воспрепятствовать проходу судов, входящих в состав российского теневого флота, и усложнить РФ обход западных санкций.

В первой половине января 2025 года власти США существенно расширили санкции в отношении российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Под ограничения попали два нефтяных гиганта — «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Блокирующие ограничения также ввели в отношении крупных страховых компаний — «Ингосстраха» и «АльфаСтрахования». В перечень попали в общей сложности 100 судов, участвующих в перевозке российских углеводородов, и более 30 нефтесервисных российских компаний, включая «РН-Бурение» и «Технологии ОФС». Эти меры, как утверждали эксперты, в значительной степени затруднят доставку нефти и нефтепродуктов из РФ ключевым покупателям — Китаю и Индии.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ запустили американские дроны по Краснодару. Обломки упали на жилой дом в центре города

      Большинство американцев одобрили работу Трампа

      Стало известно о возможном минировании затонувшего в Ленобласти танкера

      Тренер клуба НХЛ заявил о травме отправленного в нокдаун броском Овечкина вратаря

      Посол России в Казахстане призвал не спешить с выводами о катастрофе AZAL

      Исполнительница «Сигма-бой» записала дуэт с известной певицей

      Молодая жена сбежала от мужа с драгоценностями свекрови через месяц после свадьбы

      Boeing проинформировал сотрудников о закрытии программы SLS

      Москвичам усложнят способ аренды электросамокатов

      Бывшую российскую воспитательницу осудили за избиение глухих детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше