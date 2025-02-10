В МИД России заявили об изменениях курса США при Трампе

Замглавы МИД России Рябков: Приход Трампа означает смену вех в курсе США

Приход американского лидера Дональда Трампа к власти означает смену всех вех как во внутренней, так и во внешней политике. Такое мнение выразил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Возвращение Дональда Трампа в Белый дом, которое произошло вопреки многочисленным прогнозам, означает смену вех и во внутренней политике США, и, конечно, появление множества новых компонентов и нюансов в американском внешнеполитическом курсе (...) Либерально-глобалистский вектор сменился на национал-популизм», — отметил дипломат.

При этом Рябков указал на то, что Вашингтон не собирается отказываться от своего экспансионизма и стремления доминировать на мировой арене. Он пояснил, что «сейчас США подают это иначе, чем это было при демократах».

Ранее Рябков заявил, что команда Трампа выразила интерес к возобновлению диалога с Россией и Москва к нему готова. По его словам, российская сторона всегда открыта к диалогу, но лишь «на равноправной, взаимоприемлемой основе».