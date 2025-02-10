Врач развеяла миф о причине диабета

Эндокринолог Маслова: Сладости нельзя назвать главной причиной развития диабета

Эндокринолог Елена Маслова рассказала, что употребление сладкого нельзя назвать главной причиной развития сахарного диабета второго типа. Этот миф о диабете она развеяла в Telegram-канале «Клиники Фомина».

По словам Масловой, на развитие сахарного диабета второго типа влияет множество факторов, в том числе наследственность, возраст, уровень физической активности или сопутствующие заболевания. При этом чаще всего он возникает на фоне избыточной массы тела и сниженной физической активности.

«Пациенты, которые злоупотребляют сладким, нередко имеют и пониженную физическую активность, избыточную массу тела. А вот уже эти факторы могут быть триггерами к развитию сахарного диабета», — объяснила доктор.

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