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23:15, 11 февраля 2025Мир

Израильская армия повысила боеготовность вокруг сектора Газа

Армия Израиля объявила о повышении боеготовности на южном направлении
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила о повышении боеготовности на южном направлении и переброске туда подкреплений на случай «различных сценариев». Распоряжения касаются Южного командования, в ведении которого находятся прилегающие к сектору Газа районы страны, пишет ТАСС.

«В соответствии с оперативной оценкой ситуации и решением повысить уровень боеготовности в Южном командовании было принято решение усилить подкрепления дополнительными войсками, в том числе резервистами», — отмечается в сообщении ЦАХАЛ.

Сообщение было распространено сразу после выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который предупредил о готовности возобновить интенсивные боевые действия в анклаве, если к полудню 15 февраля ХАМАС не освободит новую группу израильских заложников.

Ранее агентство Reuters написало, что ХАМАС отказалось от сделки с Израилем по освобождению заложников, которое должно было произойти 15 февраля. Кроме того, палестинское движение отложило выдачу заложников до тех пор, пока Тель-Авив не «компенсирует ущерб» и не начнет выполнять свои обязательства.

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