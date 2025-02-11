КХЛ наказала «Спартак» за оскорбительные скандирования в адрес СКА

КХЛ оштрафовала «Спартак» за оскорбительные скандирования в адрес СКА

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) наказала «Спартак» по итогам матча регулярного чемпионата против СКА 30 января (3:4 по буллитам). Об этом сообщается на сайте лиги.

«Лига приняла решение наложить на хоккейный клуб "Спартак" денежный штраф на основании Дисциплинарного регламента КХЛ за оскорбительные скандирования в адрес команды соперника», — говорится в заявлении. Также столичной команде вынесли предупреждение за демонстрирование оскорбительной атрибутики болельщиками. В случае повтора нарушения к клубу будут применены штрафные санкции.

Ранее по итогам этого же матча КХЛ оштрафовала СКА. Лига зафиксировала оскорбительные скандирования с использованием нецензурных слов и высказываний в адрес москвичей. После этого главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг призвал пожизненно дисквалифицировать болельщиков СКА за мат.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 68 очков в 52 играх. СКА с 67 очками в 53 матчах располагается на шестой строчке.