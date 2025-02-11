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19:55, 11 февраля 2025Наука и техника

Названа уникальная деталь Су-57

Глава ОАК Бадеха: Су-57 превосходит конкурентов по сверхзвуковой дальности
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Истребитель пятого поколения Су-57 получил регулируемый воздухозаборник, который позволяет ему превосходить конкурентов по дальности полета на сверхзвуке. Уникальную деталь самолета назвал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха в интервью ТАСС.

«Помимо традиционных для самолетов ОКБ Сухого уникальных дозвуковых характеристик, Су-57, единственный из самолетов пятого поколения, оснащен сверхзвуковым малозаметным регулируемым воздухозаборником, что обеспечивает лучшие в мире характеристики сверхзвуковой дальности, продолжительности полета и сверхзвуковой маневренности», — сказал он.

Первые серийные истребители Су-57 оснащают турбореактивными двигателями АЛ-41Ф1, которые получили цифровую систему управления и сложную систему автоматизации. В дальнейшем на самолеты будут устанавливать двигатель второго этапа «Изделие 30».

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В декабре 2024 года издание TWZ писало, что плоское сопло двигателя, которое испытывают на Су-57, может снизить заметность самолета для радиолокационных станций. В публикации обратили внимание на фотографии прототипа Су-57, который используют для испытаний нового двигателя.

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