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09:02, 11 февраля 2025Наука и техника

ОАК создаст системы запуска ударных БПЛА с самолетов

Глава ОАК Бадеха: Создаются системы запуска ударных БПЛА с самолетов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) работает над созданием систем запуска ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с самолетов. Об этом со ссылкой на гендиректора компании Вадима Бадеху сообщает ТАСС.

«Мы ведем работу как в направлении создания тяжелых ударных беспилотных систем, так и в направлении систем воздушного старта с размещением как на внешней подвеске самолетов тактической авиации, так и во внутренних отсеках вооружения», — сказал руководитель.

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Ранее глава ОАК заявил, что выпуск истребителей пятого поколения Су-57 на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Юрия Гагарина может покрыть потребности Минобороны России и экспорт.

В ноябре РБК со ссылкой на источник в госкорпорации «Ростех» сообщил, что новым гендиректором ОАК станет Вадим Бадеха, возглавляющий Объединенную двигателестроительную корпорацию.

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